Ремонтники у супроводі мінерів вирушили відновлювати ДФС

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Вівторок, 6 червня 2017, 10:35

Ремонтники у супроводі мінерів вирушили відновлювати електролінії поблизу Донецької фільтрувальної станції.

Про це у Facebook 6 червня повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

"Ремонтна бригада в супроводі мінерів, представників ОБСЄ та СЦКК вийшла на ремонтні роботи ЛЕП в районі Донецької фільтрувальної станції біля Авдіївки. Фахівці обстежать лінію і визначать характер та об'єм відновлювальних робіт", - зазначив Жебрівський.

Як відомо, українська сторона отримала від проросійських бойовиків гарантію на "режим тиші" для проведення ремонтних робіт на ЛЕП та відновлення енергопостачання Донецької фільтрувальної станції.

4 червня зранку при спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію після обстрілів 3 червня ввечері з боку бойовиків було виявлено прорив лінії електропередач на непідконтрольній території.

Представники ОРДО не давали гарантій безпеки для проведення ремонтних робіт.

За інформацією СЦКК, узгодження заявки на проведення ремонтних робіт очікується ввечері 5 червня. ДСНС готова взяти участь у розмінуванні.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій заявили, що води у резервуарі Авдіївки вистачить до ранку вівторка.

Українська правда

Теми: Донбас
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