Виконувати обов'язки глави КС поки буде Кривенко

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Вівторок, 6 червня 2017, 11:01

Обов'язки голови Конституційного суду виконує суддя Віктор Кривенко як найстарший за віком.

Про це повідомили у вівторок агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі КС.

"Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 149 із позначкою 1 Конституції України, 3 червня Юрій Баулін припинив повноваження судді Конституційного Суду України у зв'язку із завершенням терміну повноважень", – повідомили там.

При цьому в прес-службі зазначили: "4 червня, відповідно до ст. 22 закону" Про Конституційний суд України "суддя Віктор Кривенко приступив до виконання обов'язків голови суду як найстарший за віком суддя".

Баулін був обраний головою КС за результатами таємного голосування 18 березня 2014 року. У лютому 2008 року призначений суддею КС, а в листопаді 2011 року обраний заступником голови КС.

Трирічний термін його повноважень на посаді голови КС закінчився 18 березня 2017 року, після чого Баулін продовжував виконувати обов'язки голови суду як старший за віком.

Як повідомлялося, під час спеціального пленарного засідання 18 травня судді Конституційного суду не змогли вибрати собі главу.

Теми: суд
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