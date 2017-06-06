Бойовики не пустили ОБСЄ до схованки важкого озброєння

Терористи ОРЛО відмовились пускати патруль ОБСЄ до шахти, де можуть ховати важке озброєння.

Про це йдеться у звіті моніторингової місії за 2-4 червня.

"2 червня, уточнюючи інформацію про можливу наявність важкого озброєння у підконтрольному "ЛНР" м. Зимогір’я (27 км на захід від Луганська), спостерігачі не змогли потрапити на територію шахти "Черкаська" через заборону доступу з боку начальника служби безпеки шахти й озброєного члена "ЛНР", - кажуть спостерігачі.

За їхніми словами, всередині та зовні приміщень шахти вони помітили шістьох членів "ЛНР" у формі військового типу, принаймні четверо з них були озброєні.

Як повідомлялося, минулої доби проросійські НЗФ 77 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, а також вкотре обстрілювали й житлові квартали прифронтових населених пунктів. Серед іншого застосували "Град".

Українська правда