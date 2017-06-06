Бойовики не пустили ОБСЄ до схованки важкого озброєння

570 переглядів
0
Вівторок, 6 червня 2017, 11:14

Терористи ОРЛО відмовились пускати патруль ОБСЄ до шахти, де можуть ховати важке озброєння.

Про це йдеться у звіті моніторингової місії за 2-4 червня.

"2 червня, уточнюючи інформацію про можливу наявність важкого озброєння у підконтрольному "ЛНР" м. Зимогір’я (27 км на захід від Луганська), спостерігачі не змогли потрапити на територію шахти "Черкаська" через заборону доступу з боку начальника служби безпеки шахти й озброєного члена "ЛНР", - кажуть спостерігачі.

За їхніми словами, всередині та зовні приміщень шахти вони помітили шістьох членів "ЛНР" у формі військового типу, принаймні четверо з них були озброєні.

Як повідомлялося, минулої доби проросійські НЗФ 77 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, а також вкотре обстрілювали й житлові квартали прифронтових населених пунктів. Серед іншого застосували "Град".

Українська правда

Теми: ОБСЄ АТО Донбас зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В ОБСЄ заявили про загрозу екологічної катастрофи в ОРДЛО 5 червня 2017, 20:33
СММ ОБСЄ: бойовики закладають протитанкові міни біля Первомайська 4 червня 2017, 10:02
СММ: інтенсивність вогню зросла, мирних жертв за рік – уже 44 2 червня 2017, 14:52
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Росія вирішила покарати Раду Європи грошима, зменшує внесок на третину
Названо компанії, які отримали понад $1 млрд до націоналізації Приватбанку
Рада відклала розгляд призначення омбудсмена
Доба в АТО: 77 обстрілів, бойовики застосували "Град"
Усі новини
Звички

Сон на животі та пиття через соломинку: звички, що передчасно старять

Подорожуй Вінничиною

Створено 3D-тури регіоном для мандрівників