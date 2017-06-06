СБУ: співробітник служби не причетний до стрілянини у волонтера на Київщині

Служба безпеки України стверджує, що людина, яка вистрелила гумовою кулею в руку волонтеру на Київщині, не працює у службі.

Про це у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Служба безпеки України інформує, що людина, яка нібито стріляла у волонтера на трасі поблизу Глевахи 3 червня, жодного відношення до СБУ не має і не мала. Після публікації у ЗМІ щодо інциденту, була проведена службова перевірка. Встановлено, що громадянин Чабан, який спричинив аварійну ситуацію та за словами волонтера стріляв у нього, ніколи не служив в органах безпеки", - зазначила Гітлянська.

Як повідомляла поліція, у Київській області між водіями двох авто сталася сутичка із стріляниною, внаслідок якої один чоловік отримав поранення руки.

У свою чергу волонтер Роман Синіцин у своєму Facebook повідомив, що 3 червня ввечері на трасі поблизу Глевахи автомобіль Mitsubishi Outlander з номерами АА0303НР створив аварійну ситуацію для авто, в якому був волонтер Сергій Максимець.

Він стверджував, що "після доганялок і підрізань – водій аутлендера, на прізвище Чабан - стріляє у пасажира Максимця".

"Стріляє ніби-то у голову, той встиг закритись рукою, в результаті гумову кулю діставали з руки", - писав він.

Окрім того, Роман Синіцин стверджував, що Чабан був співробітником СБУ, однак після заяви СБУ вибачився за цю неперевірену ним інформацію.

"Перепрошую за дезінформацію, постраждалі чомусь вирішили що стріляв СБУшник, і там звучало СБУ, але згоден що була подана неперевірена інформація.

Але суті справи це особливо не міняє - потрібно відео і свідки події", - зазначив Синіцин.

Українська правда