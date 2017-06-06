Новий Верховний суд: Одне вето громадськості підтримали, одне відхилили

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Вівторок, 6 червня 2017, 13:33

Вища кваліфікаційна комісія суддів подолала вето Громадської ради доброчесності на обрання Володимира Алейникова в новий Верховний Суд, але підтримала вето щодо Сергія Бондаря.

Про це під час засідання комісії у вівторок повідомив голова ВККС Сергій Козьяков, передають "Українські новини".

Вето на обрання до Верховного Суду судді Центрального райсуду Миколаєва Володимира Алейникова громадська рада мотивувала тим, що суддя, розглядаючи справу за звинуваченням у корупції екс-депутата міськради Миколаєва Сергія Полянського, заборонив журналістам і активістам відео- і аудіозйомку процесу, у тому числі й портативні диктофони.

Також суддя допустив низку некоректних висловлювань на адресу представників ЗМІ.

На засіданні ВККС Алейников назвав цю ситуацію одиничним випадком і сказав, що прийняв зазначене рішення для забезпечення порядку в залі судових засідань.

ВККС абсолютною більшістю голосів подолала вето ГРД і вирішила, що Алейников відповідає критеріям професійної етики й добропорядності.

За його кандидатуру проголосували 13 членів, проти – 2 члени комісії.

При цьому комісія підтримала вето на обрання до нового Верховного Суду судді Вищого господарського суду Сергія Бондаря, накладеного через те, що члени сім'ї судді отримали в попередні роки нез'ясовно великий дохід і багато майна нібито у спадок.

Також громадські працівники стверджують, що рішення колегії суддів із Бондарем у складі призвело до незаконного відчуження комунальної будівлі в Черкасах.

Козьяков повідомив, що ВККС визнала Бондаря "таким, що не підтвердив здатність чинити правосуддя в складі Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду". Відтак, суддя Вищого госпсуду припиняє свою участь у конкурсі.

Як відомо, 6 червня ВККС почала розглядати ветовані Громадською радою доброчесності кандидатури на суддіі нового Верховного Суду.

Раніше ГРД ветувала обрання 103 із 382 кандидатів на посади 120 суддів Верховного Суду, вважаючи, що вони не відповідають критеріям добропорядності й професійної етики.

Депутат Мустафа Найєм попереджав, що ВККС може проігнорувати факти недобросовісності кандидатів і рекомендувати їх до призначення новими суддями Верховного Суду.

Теми: суд кадри
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