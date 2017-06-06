У САП кажуть, що проти Ситника немає провадження за розголошення

В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі запевняють, що наразі провадження щодо ймовірного розголошення таємниці слідства керівником НАБУ Артемом Ситником не зареєстроване.

Про це йдеться у відповіді САП на запит Української правди.

"На даний момент таке провадження щодо ймовірного розголошення таємниці слідства не зареєстроване. Свої зауваження щодо публічного інформування про деталі досудового розслідування в ЗМІ, а саме затримання колишнього народного депутата, керівник САП висловив в інтерв’ю ТСН від 4.06.2017", - повідомили у САП.

Там також заявили, що "така інформація (про появу провадження щодо Ситника – ред.) може свідчити про бажання правоохоронного органу, який згадується, дати публічно інформацію на упередження, щоб говорити згодом про якісь ймовірні переслідування".

Як відомо, у вівторок 6 травня Українські новини з посиланням на джерела повідомили, що

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішує питання про відкриття кримінального провадження за фактом розголошення Ситником державної таємниці в рамках справи проти колишнього депутата ВР Миколи Мартиненка.

Згідно із інформацією, кримінальне провадження, начебто, може бути відкрито за фактом розголошення державної таємниці під час спілкування із журналістами, які готували матеріал "Один день з Артемом Ситником".

Українська правда