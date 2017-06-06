В Україні менше б'ють журналістів, але погіршився доступ до інформації - ІМІ

85 переглядів
0
Вівторок, 6 червня 2017, 14:15

Інститут масової інформації за п’ять місяців цього року зафіксував 102 порушення свободи слова. За цей же період у 2016 році таких порушень було 108.

Про це йдеться у щомісячному моніторингу ІМІ "Барометр свободи слова".

У 2017 році найбільше порушень свободи слова зафіксували у категорії "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" - 32 випадки, що на 6 менше, ніж за аналогічний період минулого року.

В той же час, у моніторингу йдеться про зменшення фізичної агресії стосовно журналістів - за цей рік 6 випадків побиття та нападу на журналістів. За такий же період минулого року таких випадків було втричі більше - 18.

Також у 2017 році збільшилися порушення у категорії "доступ до публічної інформації". Так, за п’ять місяців цього року експерти зафіксували 16 таких порушень, за аналогічний період минулого року - 7.

Цього року також почастішали випадки пошкодження майна журналістів - з початку року ІМІ зафіксував 8 таких випадків, а за цей же період 2016 був лише один подібний випадок на початку року.

Найбільше порушень зафіксували у Київській (24), Полтавській (10) та Миколаївській (8) областях. При чому Полтавщина у рейтинг "антилідерів" свободи слова потрапила вперше - лише за другу половину травня там зафіксували шість випадків порушень прав журналістів.

 

Найчастіше порушниками прав журналістів були приватні особи (59 випадків), місцева влада (14 випадків), правоохоронці з силовиками (7 випадків), судова влада (5 випадків).

Окрім цього, ІМІ стверджує про збільшення політичного тиску на журналістів - за п’ять місяців 2017 року експерти зафіксували три такі випадки. Таку ж кількість відповідних порушень зафіксували за весь минулий рік.

Цього року випадки політичного тиску пов’язані з введенням електронного декларування для представників антикорупційних громадських організацій та їхніх контрагентів (що також стосується бюро журналістських розслідувань), тиск на члена Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії з боку Радикальної партії Олега Ляшка та випадок, пов’язаний з місцевою владою на Кіровоградщині.

Детальніше ознайомитись з моніторингом можна за цим посиланням.

Теми: медіа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Українське радіо почало мовлення на окупованій території 3 червня 2017, 19:24
У Краматорську розбили вхід до офісу філії НСТУ 27 травня 2017, 21:17
Українська служба Euronews припиняє роботу 21 травня 2017, 10:41
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ГПУ засекретила розслідування щодо операції, яка планувалася в Криму
Стало відомо, чому лайнер "Генерал Ватутін" прямує в Росію
Верховна Рада взялася за медреформу
У САП кажуть, що проти Ситника немає провадження за розголошення
Усі новини
Світла пам'ять

Той, що хотів бути людиною. Уривок із книги про Любомира Гузара

Кулінарія

5 способів покращити психологічне здоров'я через їжу