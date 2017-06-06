Сина екс-судді КС залишили кандидатом у новий Верховний Суд

Вища кваліфікаційна комісія суддів подолала вето Громадської ради доброчесності на обрання Олексія Бринцева в новий Верховний Суд.



Про це на засіданні комісії 6 червня сказав голова ВККС Сергій Козьяков, передають "Українські новини".



Олексій Бринцев є сином колишнього судді Конституційного Суду Василя Бринцева і працює заступником голови Господарського суду Харківської області.



Громадська рада доброчесності наклала вето на обрання Бринцева-молодшого на посаду судді Касаційного госпсуду Верховного Суду, мотивуючи це тим, що в його декларації є велика кількість необґрунтованих доходів, він неодноразово відвідував Росію з 2014 року, а також не вказав, що його сестра працює в прокуратурі.



У свою чергу, Бринцев на засіданні ВККС заявив, що його доходи законні, сестра тривалий час перебуває в декреті і він не контактує з нею зі службових питань, а Росію він відвідував виключно з гуманітарними цілями.



Члени ВККС вирішили підтримати кандидата і подолали вето Громадської ради доброчесності. За проголосували 11 членів ВККС із необхідних 10.



Таким чином, комісія визнала, що кандидат відповідає критеріям доброчесності та професіоналізму.



