Аваков розповів, що заважає прийняти закон про вільний обіг зброї
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що для прийняття в Україні закону про вільний обіг зброї існує багато перешкод.
Про це він сказав 6 червня на брифінгу в Запоріжжі, повідомляє "Укрінформ".
"Існує дуже багато перешкод для прийняття парламентом України закону про вільний обіг зброї. В першу чергу, статистика свідчить: більшість громадян України проти цього рішення", – заявив міністр.
"Крім того, це випадки застосування зброї зараз, які вказують на те, що для прийняття такого закону необхідно дуже багато врахувати для того, щоб зброя у жодному разі не потрапила до рук осіб з нестабільною психікою, злочинців, людей із залежностями і з психічними розладами", – зазначив глава МВС.
Аваков наголосив, що без урахування всіх цих даних прийняття закону про вільний обіг зброї неприпустимо.
Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський заявив днями, що депутати готують законопроект про вільний обіг зброї в Україні. Він висловив сподівання, що восени цей законопроект буде внесено на розгляд до Ради.
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