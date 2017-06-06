Аваков розповів, що заважає прийняти закон про вільний обіг зброї

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Вівторок, 6 червня 2017, 14:40

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що для прийняття в Україні закону про вільний обіг зброї існує багато перешкод.

Про це він сказав 6 червня на брифінгу в Запоріжжі, повідомляє "Укрінформ".

"Існує дуже багато перешкод для прийняття парламентом України закону про вільний обіг зброї. В першу чергу, статистика свідчить: більшість громадян України проти цього рішення", – заявив міністр.

"Крім того, це випадки застосування зброї зараз, які вказують на те, що для прийняття такого закону необхідно дуже багато врахувати для того, щоб зброя у жодному разі не потрапила до рук осіб з нестабільною психікою, злочинців, людей із залежностями і з психічними розладами", – зазначив глава МВС.

Аваков наголосив, що без урахування всіх цих даних прийняття закону про вільний обіг зброї неприпустимо.

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський заявив днями, що депутати готують законопроект про вільний обіг зброї в Україні. Він висловив сподівання, що восени цей законопроект буде внесено на розгляд до Ради.

Теми: зброя законодавство
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IP: 35.189.213.---Lesiki06.06.2017 15:32
І нафіга ця морда бреше?
Ні мене, ні моїх друзів не питали нашу думку про вільний обіг зброї. Відсутність Закону про зброю вигідна тільки мєнтам і бандюкам. Що є одне і те саме.
А цього хряка давним давно пора гнати поганою мітлою. Разом з Зоряном та Шкіряком...
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