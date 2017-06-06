САП звинувачує ще десять осіб у розкраданні "кіотських грошей"

Спеціальна антикорупційна прокуратура за результатами досудового розслідування притягнула до кримінальної відповідальності десятьох осіб, яким інкремінують розкрадання понад 336 млн, виділених Україні за Кіотським протоколом.

Про це йдеться у повідомленні САП на Facebook.

"Зібраними матеріалами встановлено, що група осіб, до складу якої входили службові особи ДП "Укрекоресурс"... вчинили замах на заволодіння державними коштами у сумі 336 009 811, 63 грн. За результатами досудового розслідування до кримінальної відповідальності притягнуто десять осіб", - йдеться у повідомленні.

У САП додають, що особи намагались допомогти забезпечити перемогу фіктивних компаній у тендерних процедурах з капремонту і заміни світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED-технологій для скорочення викидів парникових газів та покращення соціально-економічних умов.

Відтак, директору ДП "Укрекоресурс" Ковалю О.Ю. інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на заволодіння чужим майном), ч. 2 ст. 382 (невиконання рішення суду), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Двом співробітникам ДП "Укрекоресурс" − членам комісії з проведення конкурсних торгів Кравченку Р.В. та Добриловській О.А. інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на заволодіння чужим майном), ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документу), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Директору комунального підприємства "Одесміськсвітло" Прокопцю О.В інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. За версією слідства, він підробляв документи підприємства для участі у тендерних закупівлях.

Колишньому працівнику ВП "Южно-Українська АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" Соколову Д.Д. інкримінують вчинення пособництва у замаху на заволодіння державними коштами та використання підробленого документа, тобто правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 пособництво у замаху на заволодіння чужим майном), ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документу) КК України.

Також у повідомленні зазначається, що вироками судів вже засуджено двох осіб (Слєпченко А.В. та Безпала О.В.) за організацію фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України).

Як відомо, 12 січня 2016 року тоді прем’єр Арсеній Яценюк дав доручення провести службове розслідування щодо можливих порушень у Мінекології під час конкурсу з реконструкції систем освітлення, коли тендер на 550 мільйонів гривень виграла фіктивна фірма.

27 січня 2016 року на засіданні Кабміну оголосили дані службового розслідування, які показували, що за скандалом зі спробою розтрати понад півмільярда гривень "кіотських" грошей стоїть в.о. міністра екології Сергій Курикін.

12 липня 2016 року, детективи НАБУ затримали колишнього директора Держпідприємства "Українські екологічні інвестиції" у справах розкрадання "кіотських грошей"

25 червня 2016 року директор НАБУ Артем Ситник заявив, що відомство вийшло на фінішну пряму в розслідуванні кримінального провадження щодо розтрати державних коштів, отриманих за Кіотським протоколом.

В травні 2016 року детективи НАБУ затримали секретаря комітету з державних закупівель держпідприємства "Українські екологічні інвестиції" за підозрою в замаху на розтрату 480 млн грн, отриманих за Кіотським протоколом.

2 червня 2016 року НАБУ затримало другого підозрюваного в замаху на розтрату "кіотських коштів".

Українська правда