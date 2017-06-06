У Криворізький міськраді знову обшуки

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Вівторок, 6 червня 2017, 15:43

У будівлі міської ради Кривого Рогу Дніпропетровської області знову проводяться слідчі дії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як повідомили виданню в обласній прокуратурі, правоохоронці здійснюють слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження. Подробиці поки що не розкривають.

Водночас у мерії зазначили, що правоохоронці працюють на 5-му поверсі будівлі, в управліннях благоустрою та житлової політики і управління капітального будівництва. До будівлі міськради, окрім співробітників, нікого не пропускають.

За даними міськради, упродовж минулого року в мерії Кривого Рогу різні органи загалом провели близько 300 перевірок.

Як повідомлялося, 17 травня у Кривому Розі також проходили обшуки, заступнику мера Євгену Удоду оголосили підозру в причетності до організованого злочинного угрупування і розкраданні бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

2 березня мерію Кривого Рогу та директорів низки місцевих підприємств також обшукували, на причетність до розкрадання держкоштів перевіряли мера Юрія Вілкула.

Теми: Кривий Ріг Дніпропетровська область кримінал
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