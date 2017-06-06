У середу – спека і ризик пожеж, на заході грози, вітер, можливий град

80 переглядів
0
Вівторок, 6 червня 2017, 16:20

У середу, 7 червня, у центральний, південних і східних областях температура повітря може прогрітися більше, ніж до 30 градусів тепла.

У цих областях буде надзвичайний, а у північних областях високий рівень пожежної небезпеки, попереджає Український гідрометцентр.

Натомість у західних (Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій) областях, а вдень місцями і в Житомирській, Київській та Вінницькій, – грози, в окремих районах град і шквали вітру 15-20 м/с.

У Карпатському регіоні місцями сильні зливи.

Погода 7 червня
Погода 7 червня

Ввечері 6 червня та впродовж 7 червня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2 – 1,0 м над рівнями, які були станом на 8 ранку 6 червня, без негативних наслідків.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 7 червня і в західних (крім карпатського регіону) утримається висока (4 класу), а 8 червня у південних, східних та Дніпропетровській областях – надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Прогноз на 8 червня
Прогноз на 8 червня

У Києві та області утримується висока (4 класу) пожежна небезпека, а 7 червня місцями по області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Прогноз погоди для Києва
Прогноз погоди для Києва

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ДСНС: у Києві й по Україні в понеділок шквали й грози 5 червня 2017, 12:24
На Трійцю в Україні без опадів, у понеділок - дощі та грози 3 червня 2017, 15:33
На Трійцю буде тепло й сухо, потім грози. Застерігають від пожеж 2 червня 2017, 16:02
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Ростов-на-Дону відмовляється пускати "Генерала Ватутіна"
Стало відомо, чому лайнер "Генерал Ватутін" прямує в Росію
ГПУ засекретила розслідування щодо операції, яка планувалася в Криму
Верховна Рада взялася за медреформу
Усі новини
Подорожуй Вінничиною

Створено 3D-тури регіоном для мандрівників

Рейви та фестивалі Києва

Ми знаємо, що ви будете робити цього літа