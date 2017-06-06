МЗС вимагає від Кремля припинити переслідування Семени і звільнити Сущенка
МЗС України вимагає від Росії звільнити українського журналіста Романа Сущенка та припинити переслідування Миколи Семени.
Про це на своїй сторінці у Twitter написала речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.
"І саме в день журналіста вкотре вимагаємо від РФ припинити політичне переслідування журналістів Сущенка та Семени", - заявила Беца.
Як відомо, в Криму судять журналіста Миколу Семену. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею 280.1 КК РФ "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ".
І саме в день журналіста вкотре вимагаємо від РФ припинити політичне переслідування журналістів Сущенка та Семени pic.twitter.com/UN1FwTbFPk— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 6, 2017
Російське слідство заборонило йому залишати півострів.
Роман Сущенко - журналіст агентства "Укрінформ", 30 вересня 2016 року російські силовики затримали його у Москві, куди він приїхав з приватною поїздкою.
РФ звинуватила його у "шпигунстві".
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