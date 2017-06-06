МЗС вимагає від Кремля припинити переслідування Семени і звільнити Сущенка

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Вівторок, 6 червня 2017, 16:58

МЗС України вимагає від Росії звільнити українського журналіста Романа Сущенка та припинити переслідування Миколи Семени.  

Про це на своїй сторінці у Twitter написала речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

"І саме в день журналіста вкотре вимагаємо від РФ припинити політичне переслідування журналістів Сущенка та Семени", - заявила Беца.

Як відомо, в Криму судять журналіста Миколу Семену. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею 280.1 КК РФ "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ".

Російське слідство заборонило йому залишати півострів.

Роман Сущенко - журналіст агентства "Укрінформ", 30 вересня 2016 року російські силовики затримали його у Москві, куди він приїхав з приватною поїздкою.

РФ звинуватила його у "шпигунстві".

Теми: МЗС
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