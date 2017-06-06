МЗС вимагає від Кремля припинити переслідування Семени і звільнити Сущенка

МЗС України вимагає від Росії звільнити українського журналіста Романа Сущенка та припинити переслідування Миколи Семени.

Про це на своїй сторінці у Twitter написала речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

"І саме в день журналіста вкотре вимагаємо від РФ припинити політичне переслідування журналістів Сущенка та Семени", - заявила Беца.

Як відомо, в Криму судять журналіста Миколу Семену. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею 280.1 КК РФ "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ".

І саме в день журналіста вкотре вимагаємо від РФ припинити політичне переслідування журналістів Сущенка та Семени pic.twitter.com/UN1FwTbFPk — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 6, 2017

Російське слідство заборонило йому залишати півострів.

Роман Сущенко - журналіст агентства "Укрінформ", 30 вересня 2016 року російські силовики затримали його у Москві, куди він приїхав з приватною поїздкою.

РФ звинуватила його у "шпигунстві".