Із початку року на Донбасі на мінах загинули 16 мирних жителів – Хуг

Із початку 2017 року унаслідок підриву на мінах загинули 16 мирних жителів Донбасу, ще 38 отримали поранення.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

"Із 1 січня по сьогодні зафіксовано 54 жертви серед цивільного населення – поранені чи вбиті через міни чи нерозірвані снаряди", - сказав він.

При цьому він уточнив, що йдеться про 38 поранених та 16 загиблих мирних жителів.

Крім того, за словами Хуга, 40% із них – діти.

Раніше ОБСЄ повідомило, що за останні півтора року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 154 випадки жертв серед цивільного населення, які загинули або отримали поранення через міни чи нерозірвані боєприпаси.

Як відомо, у неділю, 23 квітня, на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох було доставлено до лікарні.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

Тетяна Кусок, УП