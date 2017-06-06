В зоні АТО 4 бійця отримали поранення – штаб

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Вівторок, 6 червня 2017, 18:46

З початку доби внаслідок бойових дій в зоні АТО четверо українських воїнів отримали поранення.

Про це у вівторок повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Вказується, що оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною.

"Російсько-терористичні бандформування 46 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Все частіше бойовики застосовують заборонені Мінськими угодами зразки озброєння. Зокрема, суттєве загострення відмічається на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні.

У штабі повідомляють, що на приморському напрямку найнапруженішою ситуація - в районі Чермалика.

"Там по наших опорних пунктах противник неодноразово відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, а під вечір застосував і РСЗВ "Град". Також неспокійно було поблизу Водяного, де бойовики били з гранатометів та стрілецької зброї. Українських захисників неподалік Гнутового обстрілював ворожий снайпер", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, за минулу добу зоні проведення антитерористичної операції 4 військових отримали поранення.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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