НАБУ: чотири справи щодо розкрадання "кіотських грошей" передані до суду

НАБУ направило обвинувальний акт стосовно чотирьох з 10 звинувачених у розкраданні понад 336 млн "кіотських грошей" до Солом’янського районного суду Києва.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ після того, як САП висунула підозру 10-м особам.

"6 червня обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників замаху на заволодіння 336 млн грн, отриманих Україною на підставі Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва", - сказано в повідомленні.

"Напередодні обвинувачені та їхні адвокати впродовж двох місяців ознайомлювалися з матеріалами слідства", - додали в НАБУ.

Відтак, директора ДП "Укрекоінвест" обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч.2 ст.382 ("Невиконання судового рішення"), ч.1 ст.366 ("Службове підроблення") Кримінального кодексу України.

Ще двом співробітникам ДП "Укрекоінвест", які входили до складу комісії з проведення конкурсних торгів цього підприємства, інкриміновано злочини, передбачені ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.4 ст.358 ("Використання підробленого документу"), ч.1 ст.366 КК України.

Директора КП "Одесаміськсвітло" обвинувачують у злочині за ч.1 ст.366 КК України. За інформацією слідства, він сприяв виготовленню документації для участі фіктивних фірм у тендері.

Також у повідомленні НАБУ зазначається, що відповідно до висновку судової економічної експертизи сума потенційних збитків від злочину становить 336 млн грн. Всього ж підприємство з ознаками фіктивності – ТОВ "Агротехбуд" – мало отримати грошові кошти в сумі 480 млн грн.

Як відомо, у вівторок, 6 червня, САП висунула обвинувачення десятьом особам у розкраданні "кіотських грошей".

12 січня 2016 року тоді прем’єр Арсеній Яценюк дав доручення провести службове розслідування щодо можливих порушень у Мінекології під час конкурсу з реконструкції систем освітлення, коли тендер на 550 мільйонів гривень виграла фіктивна фірма.

20 січня 2016 року детективи НАБУ розпочали досудове розслідування.

27 січня 2016 року на засіданні Кабміну оголосили дані службового розслідування, які показували, що за скандалом зі спробою розтрати понад півмільярда гривень "кіотських" грошей стоїть в.о. міністра екології Сергій Курикін.

12 липня 2016 року, детективи НАБУ затримали колишнього директора Держпідприємства "Українські екологічні інвестиції" у справах розкрадання "кіотських грошей".

25 червня 2016 року директор НАБУ Артем Ситник заявив, що відомство вийшло на фінішну пряму в розслідуванні кримінального провадження щодо розтрати державних коштів, отриманих за Кіотським протоколом.

В травні 2016 року детективи НАБУ затримали секретаря комітету з державних закупівель держпідприємства "Українські екологічні інвестиції" за підозрою в замаху на розтрату 480 млн грн, отриманих за Кіотським протоколом.

2 червня 2016 року НАБУ затримало другого підозрюваного в замаху на розтрату "кіотських коштів".