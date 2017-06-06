Екс-нардеп: У Донецьку зник безвісти український журналіст

4469 переглядів
0
Вівторок, 6 червня 2017, 20:19

Колишній нардеп Єгор Фірсов повідомляє, що журналіст і письменник Станіслав Васін зник безвісти в Донецьку.

Про це він написав на Facebook.

"Швидше за все, його схопили бойовики. При цьому його аккаунт в Фейсбуці активний, з нього відправляють повідомлення і розміщують пости. Швидше за все, з нього пише не Стас, бо на телефон він не відповідає. Родичі не можуть його знайти, зв'язку з ним немає. Велике прохання - будьте обережні ", - зазначив політик.

Крім того, за словами Фірсова, в квартирі Стаса Васіна присутні сліди злому і обшуку.

"Весь цей час Станіслав перебував на непідконтрольній території, бо вважав за свій обов'язок залишатися в центрі подій і писати про те, що там відбувається. На ризики не зважав, хоча і усвідомлював чим це загрожує", - додав нардеп.

У той же час, за інформацією Української правди, журналіст повинен був відправити черговий матеріал з окупованого Донецька до вечора 6 червня, проте не зробив цього.

Останнє повідомлення на Facebook Васіна було опубліковано кілька годин тому, проте на коментарі журналіст не відповідає.

За інформацією УП, журналіст зник орієнтовно у суботу.

Теми: ЗМІ Донецьк
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Російський опозиційний журнал The New Times закрив друковану версію 6 червня 2017, 07:18
Саудівська Аравія закрила телеканал "Аль-Джазіра" 6 червня 2017, 00:39
Журналісти, що повідомили про справу ГПУ проти "Батьківщини": Наш сайт "ліг" 5 червня 2017, 21:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Екс-нардеп: У Донецьку зник безвісти український журналіст
В зоні АТО 4 бійця отримали поранення – штаб
Із початку року на Донбасі на мінах загинули 16 мирних жителів – Хуг
РФ відповість тим самим, якщо Україна введе візи для росіян – Лавров
Усі новини
Тут і зараз

5 рішень, які легко приймати, практикуючи майндфулнес

Подорожуй Вінничиною

Створено 3D-тури регіоном для мандрівників