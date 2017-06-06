Порошенко закликав правоохоронців публічно відзвітувати у справі Шеремета

507 переглядів
0
Вівторок, 6 червня 2017, 21:20

Президент Петро Порошенко закликає правоохоронні органи публічно прозвітувати щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ, пише Радіо Свобода.

"Мені так само болить, як і більшості з вас. Я так само з вами і вимагаю публічного звіту правоохоронних органів про розслідування вбивства Павла Шеремета", – заявив Порошенко.

Він також повідомив, що раніше провів зустріч з представниками ЗМІ та керівництвом слідства.

"Була дуже важлива інформація, яку поки що не можна розповсюджувати. Але я переконаний, що ширше коло людей має знати подробиці за винятком тих питань, які є таємницею слідства. Ми маємо все зробити для того, щоб у цій справі, як і в інших справах … обов’язково виконавці і замовники понесли відповідальність", – додав Порошенко.

Як відомо 20 липня 2016 Павло Шеремет загинув в результаті вибуху машини на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького.

Причина вибуху - дистанційний вибуховий пристрій.

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

Теми: Справа Шеремета Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Сюмар: Замовник убивства Гонгадзе має потрапити на лаву підсудних 6 червня 2017, 10:47
Ім'я Павла Шеремета внесли до Меморіалу журналістам 5 червня 2017, 17:05
Геращенко впевнений, що Устименко не причетний до вбивства Шеремета 1 червня 2017, 11:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко затвердив введення мовних квот на ТБ
Екс-нардеп: У Донецьку зник безвісти український журналіст
В зоні АТО 4 бійця отримали поранення – штаб
Із початку року на Донбасі на мінах загинули 16 мирних жителів – Хуг
Усі новини
Що готувати у червні

Рецепти страв з сезонних продуктів

Соціальні послуги

Новий закон про соцпослуги: кому, хто і як