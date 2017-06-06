Порошенко закликав правоохоронців публічно відзвітувати у справі Шеремета
Президент Петро Порошенко закликає правоохоронні органи публічно прозвітувати щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ, пише Радіо Свобода.
"Мені так само болить, як і більшості з вас. Я так само з вами і вимагаю публічного звіту правоохоронних органів про розслідування вбивства Павла Шеремета", – заявив Порошенко.
Він також повідомив, що раніше провів зустріч з представниками ЗМІ та керівництвом слідства.
"Була дуже важлива інформація, яку поки що не можна розповсюджувати. Але я переконаний, що ширше коло людей має знати подробиці за винятком тих питань, які є таємницею слідства. Ми маємо все зробити для того, щоб у цій справі, як і в інших справах … обов’язково виконавці і замовники понесли відповідальність", – додав Порошенко.
Як відомо 20 липня 2016 Павло Шеремет загинув в результаті вибуху машини на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького.
Причина вибуху - дистанційний вибуховий пристрій.
10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.
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