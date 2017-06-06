"Червона рута": Теплохід "Генерал Ватутін" не має стосунку до компанії вже 4 роки

560 переглядів
0
Вівторок, 6 червня 2017, 23:41

Круїзний теплохід "Генерал Ватутін", який 1 червня вийшов з Києва, вдень 6 червня перебував в Керченській протоці, в акваторії анексованого Криму.

Як випливає з даних веб-сервісу визначення розташування морських суден MarineTraffic, у вівторок судно прямувало в російський порт Ростов.

Напередодні українські ЗМІ повідомили, що теплохід повинен був везти туристів в Одесу, але замість цього з невідомих причин відправився в сторону кримського півострова.

У круїзній компанії "Червона рута" заявляють, що теплохід не має стосунку до цієї компанії, незважаючи на те, що на сайті цієї організації за станом на 14:00 була надана інформація про теплохід.

Теплохід від 2013 року не має до компанії ніякого стосунку, заявив представник компанії "Червона Рута" Ігор Андрєєв.

Генеральний директор круїзної компанії "Червона рута" Юрій Соколов повідомив, що українські ЗМІ оперували спочатку неправильною інформацією, оскільки, за його словами, теплохід попрямував в російський порт не з українського Ізмаїла, а з молдовського порту, де відбулася зміна власника судна і зміна прапора на ньому.

"Теплохід 25 числа вийшов з Києва, пішов у Херсон, від 29 по 31 стояв у Херсоні, оформлявся, потім пішов в Ізмаїл, змінив прапор (спустили український, спеціально зняли з (обліку – ред.) в українському реєстрі), на виході змінився господар в Ізмаїлі, господар підняв прапор Беліз, і під белізьким прапором судна відправилися в молдовський порт Джурджулешти. Туди приїхав новий господар, і теплохід там був переоформлений на нову компанію. І новий господар, якого ми взагалі не знаємо, дав команду йти на Ростов", – розповів Юрій Соколов.

Також Соколов спростував повідомлення українських ЗМІ про те, що на борту теплоходу були пасажири.

У той же час, на сайті MarineTraffic, який відстежує судна і публікує їхнє місце перебування на карті в реальному часі, повідомляється, що "Генерал Ватутін" прямує до порту Ростов з українського порту "Ізмаїл", ніяких згадок про молдовський порт на Дунаї станом на 15:00 вівторок на сайті не було. Коментуючи цей факт Юрій Соколов висловив припущення, що сайт не встигає оновлювати інформацію.

За словами Соколова, від 2013 року теплохід не експлуатувався, і в 2017 році було ухвалене рішення "вивести теплохід, як інвестицію, з території України і передати наступному власнику".

При цьому гендиректор компанії додав, що компанія "Червона рута" не була власником цього теплохода.

На сайті компанії "Червона рута" станом на 16:00 інформації про теплохід "Генерал Ватутін" немає. У той же час, повідомлення про тур "Київ-Одеса" на теплоході "Генерал Ватутін" є на сайті Grouptravel, тут вказується, що теплохід є в круїзі з 1 по 12 червня.

У Grouptravel повідомили, що не знають, чи були на борту теплохода пасажири.

У Держприкордонслужбі України зазначили, що судно покинуло Україну відповідно до вимог закону, і не мало пасажирів на борту.

Як відомо, на сайті "Думська" 6 червня з’явилася інформація про те, що український круїзний лайнер типу річка-море "Генерал Ватутін" з невідомих причин змінив курс і відправився до південного берега анексованого Криму замість того, щоб зайти в порт Одеси.

Радіо Свобода

Теми: кораблі Чорне море
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ростов-на-Дону відмовляється пускати "Генерала Ватутіна" 6 червня 2017, 15:30
Стало відомо, чому лайнер "Генерал Ватутін" прямує в Росію 6 червня 2017, 15:13
Пошуки членів екіпажу затонулого суховантажу поновлять вранці 20 квітня 2017, 00:41
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко затвердив введення мовних квот на ТБ
Порошенко закликав правоохоронців публічно відзвітувати у справі Шеремета
Екс-нардеп: У Донецьку зник безвісти український журналіст
В зоні АТО 4 бійця отримали поранення – штаб
Усі новини
Книга

Чому хороші люди роблять жахливі вчинки? Уривок з книжки "Ефект Люцифера"

Куди йти за метою

8 фестивалів інноваційної освіти