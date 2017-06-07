Коаліція завдала авіаудару по силам Асада

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Середа, 7 червня 2017, 02:30

Коаліція, очолювана США, завдала авіаудару по прихильниках режиму Башара Асада в Сирії, які увійшли в зону деескалації неподалік від населеного пункту ат-Танф.

Про це повідомили в Пентагоні, передає ВВС.

З повідомлення відомства випливає, що військовослужбовців сирійської армії в групі, що потрапила під удар, не було.

"Не дивлячись на минулі попередження, сили прихильників режиму увійшли в узгоджену зону деескалації з танком, артилерією, засобами протиповітряної оборони", - йдеться в прес-релізі угруповання американських військ в Сирії.

В результаті удару було знищено дві артилерійських установки, одне протиповітряне знаряддя, а також пошкоджений танк. Перед тим як нанести удар, коаліція зробила кілька попереджень по спеціальній лінії зв'язку.

Теми: США Сирія
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