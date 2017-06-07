Фріланд: РФ становить стратегічну загрозу для Канади

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд вважає, що мілітаризована Росія безпосередньо загрожує Канаді і демократичному світу в цілому.

Про це вона заявила в ході виступу в парламенті, повідомляє "Укрінформ".

"Російський військовий авантюризм і експансіонізм становлять загрозу для ліберального демократичного світу, і Канади в тому числі", - сказала Фріланд.

За її словами, серед інших стратегічних небезпек - "диктатура в Північній Кореї, злочини проти людяності в Сирії і страхітливий екстремізм ІДІЛ".

"Варіанти наших самостійних дій проти цих загроз - обмежені. Це вимагає співпраці з державами-однодумцями", - зазначила міністр.

Вона додала, що і глобальні зміни клімату є "спільною загрозою, яка стосується кожного мешканця планети".

"Громадянські війни, бідність, посуха і природні катаклізми будь-де у світі також загрожують нам, не в останню чергу через те, що провокують дестабілізуючу масову міграцію", - зазначила Фріланд.