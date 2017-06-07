Фріланд: РФ становить стратегічну загрозу для Канади

193 перегляди
0
Середа, 7 червня 2017, 03:11

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд вважає, що мілітаризована Росія безпосередньо загрожує Канаді і демократичному світу в цілому.

Про це вона заявила в ході виступу в парламенті, повідомляє "Укрінформ".

"Російський військовий авантюризм і експансіонізм становлять загрозу для ліберального демократичного світу, і Канади в тому числі", - сказала Фріланд.

За її словами, серед інших стратегічних небезпек - "диктатура в Північній Кореї, злочини проти людяності в Сирії і страхітливий екстремізм ІДІЛ".

"Варіанти наших самостійних дій проти цих загроз - обмежені. Це вимагає співпраці з державами-однодумцями", - зазначила міністр.

Вона додала, що і глобальні зміни клімату є "спільною загрозою, яка стосується кожного мешканця планети".

"Громадянські війни, бідність, посуха і природні катаклізми будь-де у світі також загрожують нам, не в останню чергу через те, що провокують дестабілізуючу масову міграцію", - зазначила Фріланд.

Теми: Канада Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЗВТ з Канадою: що гальмує можливості 2 червня 2017, 12:55
Світові лідери засудили рішення Трампа з клімату 2 червня 2017, 07:09
Канадський генерал-губернатор підписав Угоду про ЗВТ з Україною 2 червня 2017, 06:28
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко затвердив введення мовних квот на ТБ
Порошенко закликав правоохоронців публічно відзвітувати у справі Шеремета
Екс-нардеп: У Донецьку зник безвісти український журналіст
В зоні АТО 4 бійця отримали поранення – штаб
Усі новини
Заповідник

Пара витратила 26 років, щоб наново виростити тропічний ліс в Індії

Тут і зараз

5 рішень, які легко приймати, практикуючи майндфулнес