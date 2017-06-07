Поблизу "Майорського" наздогнали авто з продуктами

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Середа, 7 червня 2017, 10:06

Неподалік контрольного пункту в`їзду-виїзду "Майорське" 6 червня прикордонники затримали автомобіль, який намагався в об’їзд контролю провезти продукти.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Неподалік контрольного пункту в`їзду-виїзду "Майорське" прикордонний наряд помітив автомобіль "ГАЗ", що здійснив з’їзд з дорожнього коридору. Автівка почала рухатися в напрямку непідконтрольної території поза КПВВ", – інформує відомство.

Прикордонники Краматорського загону наздогнали та затримали автомобіль.

 

"З`ясувалося, що водій намагався перемістити через лінію зіткнення продукти харчування – молочні та ковбасні вироби. Загальна сума товару склала 100 тисяч гривень", – уточнює відомтсво.

 

Порушника та виявлені продукти харчування передано працівникам Державної фіскальної служби.

Теми: Донбас Прикордонна служба продукти
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