"Генерал Ватутін" возитиме російських туристів
Проданий українською компанією в Росію теплохід "Генерал Ватутін" обслуговуватиме річкові круїзи в РФ.
Про це повідомляє російська Асоціація туроператорів (АТОР).
"Теплохід встане на внутрішні річкові маршрути вже в 2018 році", - заявляють там.
Водночас в АТОР зазначили, що наразі точно невідомо, за якими саме маршрутами буде виконувати навігацію "Генерал Ватутін", відомо лише, що він займе на річковому круїзному ринку Росії сегмент "вище середнього".
В операторі "Инфофлот", який буде продавати тури на теплохід, розповіли, що до початку навігації лайнер повинен пройти перевірку річкового реєстру.
За даними АТОР, теплохід придбала сейшельська компанія Skypoint, управляти теплоходом в Росії вона буде через свою "дочку", яка є "російською юридичною особою".
Як повідомлялося, 6 червня в українських ЗМІ з'явилася інформація, що теплохід "Генерал Ватутін", замість того щоб везти туристів до Одеси, з невідомих причин відправився в сторону кримського півострова.
Як вдалося з'ясувати "Українській правді", судно попрямувало до Росії, оскільки компанія-судновласник продала його.
Українська правда
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