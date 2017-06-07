"Генерал Ватутін" возитиме російських туристів

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Середа, 7 червня 2017, 11:07

Проданий українською компанією в Росію теплохід "Генерал Ватутін" обслуговуватиме річкові круїзи в РФ.

Про це повідомляє російська Асоціація туроператорів (АТОР).

"Теплохід встане на внутрішні річкові маршрути вже в 2018 році", - заявляють там.

Водночас в АТОР зазначили, що наразі точно невідомо, за якими саме маршрутами буде виконувати навігацію "Генерал Ватутін", відомо лише, що він займе на річковому круїзному ринку Росії сегмент "вище середнього".

В операторі "Инфофлот", який буде продавати тури на теплохід, розповіли, що до початку навігації лайнер повинен пройти перевірку річкового реєстру.

За даними АТОР, теплохід придбала сейшельська компанія Skypoint, управляти теплоходом в Росії вона буде через свою "дочку", яка є "російською юридичною особою".

Як повідомлялося, 6 червня в українських ЗМІ з'явилася інформація, що теплохід "Генерал Ватутін", замість того щоб везти туристів до Одеси, з невідомих причин відправився в сторону кримського півострова.

Як вдалося з'ясувати "Українській правді", судно попрямувало до Росії, оскільки компанія-судновласник продала його.

Українська правда

Теми: Росія кораблі
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