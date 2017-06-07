До активіста Шабуніна прийшли троє людей з повісткою

До голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна прийшли з повісткою.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Шабунін зазначає, що він із 2000 року непридатний за станом здоров’я до служби.

Він вважає такі дії спланованими з боку деяких нардепів від БПП.

"Днями БППшно-підмартиненський чиновник-невдаха Ігор Півень погрожував силком відвезти мене в військкомат. А сьогодні, у день народження доньки, прийшли до мене аж троє охфіцерів з Дніпровсього військкомату вручати повістку", - написав активіст.

За словами Шабуніна, вони не змогли пояснити, чи було надіслано повістку поштою.

"Завтра о 9.00 запрошую всіх журналістів зі мною до Дніпровського військкомату (М. Лебедєва 14а, каб .310). Буду з’ясовувати, чому я по стану здоров’я непридатний до служби з 2000 року в 32 роки отримав повістку", - зазначив він.

Як зазначив Шабунін, Ігор Півень, що погрожував йому персональною доставкою - помічник Сергія Тригубенка, нардепа БПП та член правління ГОшки Апасова "Національний інтерес". "Саме вони знімали гівно-фільми про ЦПК. Півень також є директором і співзасновником ГО "Спілка ветеранів військової розвідки", звідки, ймовірно, гопнік-оператор і вдоє його супроводжуючих", - написав Шабунін.

10 квітня Шабунін повідомив, що під його будинком пройшов пікет, в організації якого він звинуватив заступника голови СБУ Павла Демчину. Шабунін вказав, що виконавцем акції був Роман Матковський – діючий керівник управління СБУ із захисту національної державності.

Таким чином, на думку Шабуніна, Демчина намагається помститися ЦПК за позов з вимогою відкрити декларації керівництва СБУ.

Українська правда