До активіста Шабуніна прийшли троє людей з повісткою

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Середа, 7 червня 2017, 11:41

До голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна прийшли з повісткою.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Шабунін зазначає, що він із 2000 року непридатний за станом здоров’я до служби.

Він вважає такі дії спланованими з боку деяких нардепів від БПП.

"Днями БППшно-підмартиненський чиновник-невдаха Ігор Півень погрожував силком відвезти мене в військкомат. А сьогодні, у день народження доньки, прийшли до мене аж троє охфіцерів з Дніпровсього військкомату вручати повістку", - написав активіст.

За словами Шабуніна, вони не змогли пояснити, чи було надіслано повістку поштою.

"Завтра о 9.00 запрошую всіх журналістів зі мною до Дніпровського військкомату (М. Лебедєва 14а, каб .310). Буду з’ясовувати, чому я по стану здоров’я непридатний до служби з 2000 року в 32 роки отримав повістку", - зазначив він.

Як зазначив Шабунін, Ігор Півень, що погрожував йому персональною доставкою - помічник Сергія Тригубенка, нардепа БПП та член правління ГОшки Апасова "Національний інтерес". "Саме вони знімали гівно-фільми про ЦПК. Півень також є директором і співзасновником ГО "Спілка ветеранів військової розвідки", звідки, ймовірно, гопнік-оператор і вдоє його супроводжуючих", - написав Шабунін.

10 квітня Шабунін повідомив, що під його будинком пройшов пікет, в організації якого він звинуватив заступника голови СБУ Павла Демчину. Шабунін вказав, що виконавцем акції був Роман Матковський – діючий керівник управління СБУ із захисту національної державності.

Таким чином, на думку Шабуніна, Демчина намагається помститися ЦПК за позов з вимогою відкрити декларації керівництва СБУ.

Українська правда

Теми: Антикорупційна прокуратура
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Коментарі — 4
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IP: 37.57.222.---scs11107.06.2017 12:47
"герой" "антикоррупционнер" Виталька оказывается совсем "не коррупционным" путём заимел справку инвалида что бы "косить" армию какое оно ущербное, а пальцем тронешь так вонять будет на всю Европу
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IP: 176.122.121.---EVGO07.06.2017 12:26
да, особисто я розчарувався в Шабуніні і Ко... Віталік, це ти опустився до рівня дворової гопоти - називаючи військових, членів ГО "Спілка ветеранів військової розвідки" - гопніками! за таке можна і отримати...хоча ти мабуть на це і провокуєш, щоб тебе пальцем зачепили! щоб потім кричати на все горло: допоможіть, "гопніки" зрєнія лішають...цензура, помста тощо.
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IP: 35.189.213.---kerubino07.06.2017 12:20
Зачіпати злодійську владу -собі дорожче ,а якби жив тихенько ,а ще підспівував злодіям ,то ніхто б не чіпав .
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IP: 176.37.12.---Bitis07.06.2017 12:14
Бегать и уничтожать коррупционеров - энергии и здоровья хоть отбавляй.
Пришла повестка - инвалид. Что то не то!!!
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