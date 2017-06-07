У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 8 бійців

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Середа, 7 червня 2017, 13:00

6 червня в зоні проведення антитерористичної операції 8 бійців зазнали поранень.

Про це на брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, натомість вісім військовослужбовців отримали поранення", – сказав він.

У коментарі "Українській правді" полковник уточнив,  що  цх сантіарних втрат сили АТО зазнали в результаті ворожих обстрілів у Кримському (2 поранених), Новозванівці (2), у Троїцькому, Зайцевому, Новгородському та Верхньоторецькому.

"Минулої доби обстановка в районі проведення антитерористичної операції погіршилася за виключення відрізку фронту на маріупольському напрямку. Бойовики посилили обстріли позиції Збройних сил Україну в першу чергу на луганському напрямку", – зазначив речник АТО.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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