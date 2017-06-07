В Ірпінській міській раді йдуть обшуки

Прокуратура Київської області проводить ряд санкціонованих обшуків, зокрема, в Ірпінській міській раді.

Про це інформує 7 червня прес-служба прокуратури Київської області.

Повідомляється, що прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції, на підставі ухвал суду, проводить одночасно низку санкціонованих обшуків.

Слідчі дії тривають у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Під час проведення першочергових слідчих дій проводиться ряд заходів з метою перевірки можливої розтрати бюджетних коштів.

Обшуки тривають за кількома адресами, зокрема, і в приміщенні Ірпінської міської ради.

Правоохоронці обіцяють надати більше інформації за результатами проведених слідчих дій.

За даними видання "Ірпінь онлайн", обшуки тривають на всіх комунальних підприємствах Ірпінської ради. До прикладу, вилучають документи у відділі освіти, КП "Ірпіньжитлобудінвест", КП "Ірпіньводоканал".

Міського голови Володимира Карплюка та секретаря ради Юрія Денисенка, коли розпочався обшук, на місці не було. За даними видання, Карплюк перебуває у відрядженні.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва.

Українська правда