Ситник: Суддю Вовка перевіряли як кандидата у судді Верховного Суду

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Середа, 7 червня 2017, 14:51

Обшуки у судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка проводили, тому що він претендує на посаду у новому Верховному суді.

Про це сказав директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв'ю DW, коментуючи травневі обшуки у судді вдома та у кабінеті.

"Суддя Вовк не задекларував коштовний об'єкт нерухомості, в якому він проживає із своєю колишньою дружиною. При цьому це розлучення було фіктивним, тому що ми бачимо, що перетин кордонів подружжя постійно здійснювало разом – в напрямку Дубаї і в інших неробочих, скажімо так, напрямках…", – пояснив він.

За словами Ситника, "люди продовжують жити разом, перебувати в шлюбі і проживати в цьому будинку, для "врятування" якого це фіктивне розлучення і було зроблене".

"Основною метою обшуку була фіксація місця проживання суб'єкта, що давало б підстави стверджувати, що він, будучи зобов'язаним задекларувати будинок, не зробив цього. Підтвердження того, що там ведеться спільний побут. Це все було задокументовано", – пояснив директор НАБУ.

На зауваження, що в Окружному адмінсуді Києва у 2015 році вже проводили обшуки прокуратура та столичне Управління боротьби з організованою злочинністю, Ситник сказав:

"Він (Вовк) – кандидат у судді Верховного суду. І це не просто була перевірка в рамках аналізу е-декларації. Це була перевірка його як кандидата на суддю Верховного суду. Тому мені дивно, що сам Вовк вважає, що там є політична складова".

"Трохи смішно спостерігати, як люди, які займають посаду суддів по 10 років, ведуть себе подібним чином. Ти юрист – сформуй свою юридичну точку зору, поясни походження майна і йди гуляй", – додав він.

"Наша справа – зібрати докази і переконати прокурора, що їх достатньо для презентування цієї справи в суді", – пояснив Ситник.

Як відомо, у квітні "Автомайдан" публікував розслідування незадекларованого майна одіозного судді Вовка, а 26 травня детективи НАБУ прийшли з обшуком до нього додому і в Окружний адмінсуд Києва. .

Попри колекцію годинників, 33 вильоти за кордон впродовж 3 років і зв'язки з Сергієм Ківаловим і Олександром Грановськиим, Павло Вовк успішно пройшов співбесіду як кандидат до Верховного Суду.

Олена Рощенко, УП

Теми: суд декларації НАБУ Ситник
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