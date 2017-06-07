Рябошапка каже, що в НАЗК бояться показувати премії

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Середа, 7 червня 2017, 15:08

Член НАЗК Руслан Рябошапка вважає, що керівник департаменту щодо конфлікту інтересів Олександр Писаренко хоче приховати інформацію про розподіл премій в апараті.

Про це Рябошапка написав на своїй сторінці у Facebook, додавши службову записку Писаренка.

У ній Писаренко реагує на доручення керівника апарату НАЗК.

"Відповідно до листа члена НАЗК Рябошапки Р.Г. від 26.05.2017 №17-0/36-17 останній звертається з проханням до Голови НАЗК надати копії документів щодо преміювання працівників та керівництва окремих структурних підрозділів НАЗК з встановленням строку надання відповідних документів", - сказано у записці.

Писаренко у ній "звертає увагу", що "скоріше за все, цікавість члена Рябошапки пов'язана з ситуацією, яка склалася з неналежною організацією роботи Департаменту антикорупційної політики, який координується Рябошапкою".

"Враховуючи зазначене, вважаю, що у разі надання запитуваної інформації адресату, вона неодмінно з'явиться у "маніпулятивно-збоченій" формі на тій же сторінці Рябошапки у "Фейсбук", з метою, в черговий раз, відвести увагу громадськості від провалів у координованих ним напрямків роботи Національного агентства", - написав Писаренко.

Водночас Рябошапка вказує, що така позиція Писаренка свідчить, що він не бажає оприлюднення інформації, оскільки та покаже "зловживання керівником апарату та його друзями, такими як Писаренко, при розподілі премій в апараті".

"Один із таких внутрішніх ворогів (у НАЗК – ред.) - Олександр Писаренко - керівник департаменту щодо конфлікту інтересів, відомий тим, що виконував "замовлення" щодо Сергія Лещенка, Юлії Марушевської, Центру протидії корупції, вносив на розгляд НАЗК протоколи щодо порушення конфлікту інтересів у діях керівництва одного з танцювальних колективів", - написав Рябошапка.

Як відомо, 15 лютого Печерський районний суд Києва закрив так звану "квартирну справу" народного депутата Сергія Лещенка, не знайшовши в ній складу злочину.

"Незаконне переслідування Лещенка С.А. за протоколом, складеним НАЗК - завершилося. Постанова Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2017 року про закриття провадження у справі набрала законної сили", - написав тоді його адвокат.

Українська правда

Теми: НАЗК корупція зарплати
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