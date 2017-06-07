У Росії хочуть повернути імперський гімн "Боже, Царя храни!"

До Державної думи РФ внесли законопроект про повернення гімну часів Російської Імперії "Боже, Царя храни!"

Про це пише російське видання "Медуза".

За його даними, з такою ініціативою виступила група депутатів від ЛДПР Володимира Жириновського.

"Не дивлячись на те, що сучасний гімн глибоко поважає багато росіян, саме імперський гімн являє собою гордість за славні перемоги і символізує велику країну з великою історією", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Ствердження "Боже, царя храни" в якості нового державного гімну, вважають автори законопроекту, "дозволить досягти історичної спадкоємності, шанувати і пам'ятати більш ніж тисячолітню історію Росії, що включає в себе і монархічний, і радянський періоди".