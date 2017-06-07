У Кремлі назвали "фейком" звинувачення в зламі Росією сайту в Катарі

213 переглядів
0
Середа, 7 червня 2017, 15:22

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заперечує повідомлення про "російський слід" у зламі серверів катарського агентства новин.

Про це Пєсков заявив 7 червня "РИА Новости".

"Черговий фейк", – сказав він.

Раніше в МЗС Росії заявили, що у ФБР немає доказів причетності хакерів з РФ до скандалу навколо Катару.

Напередодні CNN повідомив, що американські розвідслужби вважають, що російські хакери отримали доступ до державного інформаційного агентства Катару та опублікували там фейкову новину, яка зробила свій внесок у скандал в Перській затоці.

За інформацією джерел серед катарських та американських урядовців, група співробітників ФБР прибула в Доху для надання допомоги владі Катару в розслідуванні кібератаки.

Нагадаємо, вже дев'ять країн, серед яких Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Лівія, Ємен, Мальдівська Республіка, Маврикій та Мавританія, розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Уряд Йорданії заявив, що знижує рівень свого дипломатичного представництва в Катарі.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Видання The Financial Times повідомило, що Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових. 

Теми: Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Генерал Ватутін" возитиме російських туристів 7 червня 2017, 11:07
У США вважають, що інформагентство в Катарі зламали хакери з РФ 7 червня 2017, 06:05
У США звинуватили хакерів РФ в атаках на Чорногорію 7 червня 2017, 03:45
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Луценко відкликав подання на притягне Бобова до відповідальності
На хабарі в $5 мільйонів затримано тимчасового адміністратора банку
В Ірпінській міській раді йдуть обшуки
12 людей загинули, 39 поранені в результаті двох терактів в Тегерані
Усі новини
Заповідник

Пара витратила 26 років, щоб наново виростити тропічний ліс в Індії

Кіно

Україна і Франція екранізують історичну драму про Анну Ярославну