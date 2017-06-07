Луценко відкликав подання на притягне Бобова до відповідальності

До регламентного комітету ВР надійшов лист від ГПУ про відкликання подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Генадія Бобова з групи "Партія "Відродження".

Про це повідомив перший заступник голови комітету Павло Пинзеник на засіданні комітету, передає "Укрінформ".

Лист надійшов за підписом генпрокурора Юрія Луценка.

Як відомо, 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності трьох народних депутатів Геннадія Бобова, Євгена Дейдея (НФ) та Андрія Лозового (РП).

Проте пізніше подання на притягнення до відповідальності Лозового та Дейдея повернули до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з вказаними Луценком даними, Бобова підозрювали в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації.

Бобов сплатив до державного бюджету понад 37,9 млн гривень за податковими зобов'язаннями.