Бойовики поранили 7 бійців ЗСУ, 1 – вбили, готують наступ – штаб

У середу на Луганщині бойовики посилили обстріли, внаслідок чого семеро українських військових поранені, один – вбитий.

Про це повідомляє у Facebook прес-центра штабу АТО.

"На Луганському напрямку кількість обстрілів сил АТО суттєво зросла. Починаючи з шостої години ранку російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості, здійснюють обстріли сил АТО включаючи важку артилерію калібру 152 мм, міномети калібрів 120 та 82мм", - йдеться в повідомленні.

За інформацією штабу, інтенсивність вогню по українських позиціях підсилюється автоматичними гранатометами АГС-17 й станковими гранатометами СПГ-9, протитанковими керованими ракетними комплексами, великокаліберними кулеметами та стрілецькою зброєю.

"Ворог активно застосовує для коригування вогню артилерії безпілотні літальні апарати, один з яких сьогодні українські військові збили", - повідомили там.

За словами виконуючого обов'язки голови цивільно-військової адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Дмитра Кондратьєва, в наслідок обстрілів у селищі Новотошківське було пошкоджено водовід, осколками посічені цивільні будинки, розглядається питання евакуації дітей.

"За наявною інформацією ворог активно накопичує резерви та проводить інші заходи, які можна розцінити як підготовку до наступу терористичних сил. Окрім того, зросла активність диверсійно-розвідувальних груп ворога", - йдеться у повідомленні.

Українська правда