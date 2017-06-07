У четвер майже по всій країні грози, подекуди град і вітер

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Середа, 7 червня 2017, 16:06

У четвер, 8 червня, майже в усіх областях України очікуються грози та пониження температури повітря.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Крім того, вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Житомирщині сильні дощі, а в Карпатах синоптики прогнозують дуже сильні дощі.

"Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, а вдень на більшій частині території країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", – додає гідрометцентр.

Погода 8 червня
Погода 8 червня

На річках карпатського регіону 8 червня очікуються підйом рівнів води, можливе формування значного місцевого та схилового стоку, а також формування селевих потоків.

До кінця доби 7 червня у Києві та Київській області – грози, подекуди шквали 15-20 м/с, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Погода в Києві
Погода в Києві

Станом на 15:00 середи у Києві 28,8 градуса тепла.

На 9 червня попередньо в Україні очікується більш суха погода, ніж у четвер.

Прогноз на 9 червня
Прогноз на 9 червня

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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