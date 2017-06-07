СБУ обшукала 15 компаній-імпортерів палива, які можуть бути пов'язані з Курченком

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Середа, 7 червня 2017, 16:12

У середу СБУ провела обшуки за 30 адресами в 15 компаніях, імпортерах паливно-мастильних матеріалів та скрапленого газу.

Про це повідомили джерела в Службі безпеки України.

За даними джерела, компанії-імпортери ввозили сировину із сусідніх Росії та Білорусії, використовуючи при цьому офшори.

Таким чином вони змінювали ціну та якість товару, аби знизити митну вартість.

Йдеться про збитки на суму понад двісті мільйонів гривень за 2016-2017 роки.

За даними УП, ці структури можуть бути пов’язані із Курченком.

Раніше повідомлялося, що український олігарх-втікач Сергій Курченко за підтримки російської влади намагається стати монопольним оператором за постачанням російського зрідженого газу в Україну.

За даними ЗМІ, йшлося про компанії ТОВ Ойл Трейдінг Груп, ТОВ Нафтопродукт Трейдинг, ТОВ Перспектива трейд груп.

Українська правда

Теми: Курченко
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