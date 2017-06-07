Захист Насірова пояснив, чому він не здав ще один закордонний паспорт

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Середа, 7 червня 2017, 16:37

Захист відстороненого глави ДФС у середу, 7 червня, на розгляді Солом'янського районного суду Києва заявив, що Роман Насіров не здав паспорт, тому що в ньому закінчились сторінки.

Про це на засіданні суду заявив адвокат Насірова Андрій Кузьменко у прямій трансляції "Радіо Свобода".

"Даний паспорт є вже неактивним, оскільки використані повністю всі сторінки і продирявлені", - заявив Кузьменко.

"Його працівники НАБУ бачили під час обшуків. Свідком цього обшуку є безпосередньо дружина пана Насірова Катерина Глімбовська, яка особисто може підтвердити, що під час обшуку детективи НАБУ відмовилися брати цей паспорт та вилучати його, оскільки він є вже недійсним", - додав адвокат.

Трохи згодом адвокат передав судді цей паспорт.

 

Як повідомлялося, прокурор САП Роман Симків у середу, 7 червня, на розгляді Солом'янського районного суду Києва заявив, що відсторонений глава ДФС Роман Насіров не здав ще один український закордонний паспорт.

Як відомо, Насіров попросив детективів НАБУ повернути йому закордонний паспорт для поїзди на лікування у США.

30 травня детективи НАБУ відмовили Насірову.

"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ.

Детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Олег Твердь, для УП

Теми: Насіров
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