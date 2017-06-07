СБУ пояснила обшуки в компаніях, що пов'язують з Курченком

СБУ викрила низку імпортерів паливно-мастильних матеріалів та скрапленого газу на масштабних фінансових оборудках.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці задокументували, що комерційні структури, які ввозять сировину з Росії та Білорусії, використовують для здійснення поставок підконтрольні офшорні структури. Шляхом підміни документації ділки змінюють ціну та якість товару, що надає можливість застосовувати мінімальні ставки акцизного збору та зменшувати митну вартість. У підсумку суттєво зменшується сума обов’язкових платежів та зборів до державного бюджету.

Спецслужба встановила, що більша частина імпортованої продукції перепродається підконтрольним структурам, які реалізують товар через мережі АЗС та оптові бази за готівку без сплати податків.

"Таким чином комерційні структури штучно формують податковий кредит за рахунок операцій з імпортерами та акумулюють великий обсяг "тіньової" готівки", - пояснюють в СБУ.

Потім, продовжують там, для легалізації оборудки "за документами" продукцію реалізовували через конвертаційні центри.

"Підприємство, фактичний продавець товару, отримувало необхідну документацію та безготівкові гроші на рахунки, а конверту передавало нелегально отриману готівку. Через протиправний механізм податковий кредит з ПДВ "переходить" вже до фіктивних комерційних структур, а не формується в офіційних імпортерів продукції під час митного оформлення вантажів", - повідомляють у службі.

За її даними, під час наступного етапу фінансової оборудки конвертцентри реалізовують з використанням підроблених документів штучно сформований податковий кредит підприємствам реального сектору економіки. Останні таким чином мінімізують для себе сплату податку на додану вартість до державного бюджету.

СБУ задокументувала, що зловмисники здійснюють зміну номенклатури товару на необхідну замовнику. Фіктивна структура за сфальсифікованими документами купувала нібито скраплений газ, а продавала вже за вказівкою клієнта будівельні матеріали або неіснуючі послуги.

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205 та ст. 212 Кримінального кодексу України, правоохоронці проводять кілька десятків санкціонованих обшуків в офісах та місцями проживання фігурантів справи у Київській, Харківській, Житомирській та Запорізькій областях. За їх підсумками планується накладання судом арешту на банківські рахунки та паливно-мастильні матеріали, які належать фізичним та юридичним особам, задіяним у протиправній оборудці", - зазначають у відомстві.

Вилучені під час обшуків печатки фото: прес-центр СБУ

Як повідомляли раніше "Українській правді" джерела в СБУ, в середу співробітники служби провели низку обшуків за 30 адресами в 15 компаніях, імпортерах паливно-мастильних матеріалів та скрапленого газу.

За даними УП, ці структури можуть бути пов’язані із Курченком.

Українська правда