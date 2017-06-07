Оліфер: Вдалося домовитися про погашення частини боргу ОРЛО за воду

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Середа, 7 червня 2017, 18:40

Вдалося домовитися про погашення частини заборгованості за спожиту в окремих районах Луганської області воду.

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"У рамках економічної підгрупи вдалося домовиться про погашення частини заборгованості за спожиту в ОРЛО воду. Потрібно окремо підкреслити, що, незважаючи на великий борг, Попаснянський водоканал продовжує поставляти воду на непідконтрольну Україні частину Луганської області", - написала вона на Facebook.

За словами Оліфер, головним питанням на засіданні Тристоронньої контактної групи стало питання безпеки, який є ключовим для вирішення всіх інших складових Мінських угод.

Окремо українська сторона в черговий раз висловила стривоженість наростаючою агресією щодо співробітників СММ ОБСЄ, яка має місце на непідконтрольній Україні частині Донбасу, раніше один з таких випадків насильства привів до загибелі співробітника місії.

"Спостерігачі ОБСЄ повинні отримати безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи українсько-російський кордон. Для подальшого врегулювання питання контролю над кордоном необхідне створення спеціальної робочої підгрупи щодо кордону", - зазначила Оліфер.

"У ОРДЛО повинні відмовитися від рейдерського захоплення українських і європейських підприємств, як державних, так і приватних, а також від встановлення т.зв. "кордону" і рублевої зони на території ОРДЛО. Також ми вимагаємо скасування указу президента Росії про визнання псевдокументів ОРДЛО", - нагадала вона.

Для якнайшвидшого звільнення заручників, за словами Оліфер, в гуманітарній підгрупі детально обговорили підсумки верифікації. Вона зазначила, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська також брала участь в засіданні ТКГ в середу.

Крім того, під час засідання Міжнародний Комітет Червоного Хреста представив пропозиції щодо реконструкції моста в Станиці Луганській, які українська сторона підтримала.

Українська правда

Теми: Кучма Мінські угоди
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