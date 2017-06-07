Апеляційний суд арештував екс-податківців Циркуна та Криволапова

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Середа, 7 червня 2017, 20:17

Апеляційний суд Києва розглянув апеляційну скаргу на запобіжний захід щодо екс-голови Державної податкової адміністрації Криму Костянтина Циркуна.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури і змінив запобіжний захід для підозрюваного, призначивши тримання під вартою на 60 днів - до 22 липня 2017 року, та альтернативний запобіжний захід – заставу у розмірі 15 млн грн.

Окрім того, Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід екс-начальнику Харківської обласної державної податкової інспекції Андрію Криволапову.

Криволапову призначили новий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21 липня 2017 року та визначили альтернативний запобіжний захід – заставу у розмірі 4,8 млн грн.

Як відомо, раніше Печерський райсуд Києва відпустив Циркуна з-під варти під особисте зобов'язання, Криволапову був обраний такий самий запобіжний захід.

24 травня 2,3 тис. правоохоронці провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової служби.

Українська правда

Теми: суд податки
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