Поклонська припустила, що квартиру в Донецьку їй "підкинули"

Депутат Держдуми Наталія Поклонська спростувала інформацію про наявність у неї незадекларованої квартири в Донецьку і заявила, що має намір ініціювати депутатський запит до Генеральної прокуратури РФ.

Про це сама депутат повідомила в коментарі РБК.

"Я буду просити Генеральну прокуратуру Росії провести перевірку за фактом скоєних злочинів. За зовнішніми ознаками статей [Кримінального кодексу] 201 (зловживання повноважень особою, яка виконує управлінські функції, в комерційних цілях), 128.1 (наклеп), 137 (поширення відомостей про приватне життя без згоди особи про неповнолітню дитину), 170 (реєстрація незаконних операцій із нерухомим майном)", - сказала вона.

Поклонська заявила: "Сьогодні ввечері ми все підготуємо, а завтра направимо".

"Тому все, що я поки можу прокоментувати зараз, - це ініціювання перевірок. І тоді Transparency International будуть дійсно займатися своєю справою - пиляти дрова", - додала вона.

Поклонська також підкреслила, що "в Донецьку бувала проїздом". Відповідаючи на запитання, чи має до неї відношення прізвище Дубровська, депутат відповіла: "Я - Поклонська. Моя особиста справа з моменту народження, зі свідоцтва про народження, і до моменту [звільнення] з Генеральної прокуратури перербуває в Генпрокуратурі України. Це завірені документи, і що вони роблять з цими документами на Україні з політичних мотивів, мені невідомо".

Поклонська порівняла звинувачення з ситуаціями, коли "співробітники правоохоронних органів перевищували службові повноваження і підкидали потерпілим наркотики, або патрони, або гроші".

"А мені, виходить, вирішили "підкинути" квартиру. 29 кв. м? Знаєте, якось скупо! От цікаво, а віллу і яхту вони теж так само "виявляють"?" - заявила депутат.

Як відомо, російське відділення Transparency International виявило у депутата Державної думи РФ Наталії Поклонської незадекларовану квартиру в Донецьку.