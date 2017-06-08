Порошенко призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Заступником командувача Національною гвардією України призначений Валерій Бондар.
Відповідний указ від 7 червня оприлюднено на сайті президента України.
"Призначити Бондаря Валерія Івановича заступником командувача Національної гвардії України", - йдеться в документі.
29 травня президент звільнив з цієї посади Валерія Рудницького.
Генерал-майор Бондар раніше був начальником штабу Головного управління НГУ.
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