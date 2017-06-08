Порошенко призначив нового заступника командувача Нацгвардії

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Четвер, 8 червня 2017, 00:24

Заступником командувача Національною гвардією України призначений Валерій Бондар.

Відповідний указ від 7 червня оприлюднено на сайті президента України.

"Призначити Бондаря Валерія Івановича заступником командувача Національної гвардії України", - йдеться в документі.

29 травня президент звільнив з цієї посади Валерія Рудницького.

Генерал-майор Бондар раніше був начальником штабу Головного управління НГУ.

Теми: Нацгвардія Порошенко
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