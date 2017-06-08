Росія перекинула до Криму морську піхоту з Каспію

У окупований Росією Крим перекинуті підрозділи морської піхоти Каспійської флотилії РФ.

Про це посилаючись на прес-службу Південного військового округу (ПВО) ЗС РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

"Перекидання морських піхотинців з Каспію було проведене в рамках перевірки бойової готовності, оголошеної командувачем військами ПВО генерал-полковником Олександром Дворніковим", - сказали в прес-службі.

За твердженням ПВО ЗС РФ, морпіхи Каспійської флотилії перекинуті для тактичних занять на незнайомому для них полігоні Опук на чорноморському узбережжі в східній частині Кримського півострова.

"У польових умовах особовий склад підрозділу морської піхоти відпрацьовує завдання обладнання вогневих позицій, зміни районів зосередження, організації їх системи охорони та оборони", - повідомили в прес-службі.

Повідомляється, що з Криму підрозділи морської піхоти Каспійської флотилії будуть перекинуті на загальновійськовий полігон в Дагестан.