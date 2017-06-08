Росія перекинула до Криму морську піхоту з Каспію

238 переглядів
0
Четвер, 8 червня 2017, 02:55

У окупований Росією Крим перекинуті підрозділи морської піхоти Каспійської флотилії РФ.

Про це посилаючись на прес-службу Південного військового округу (ПВО) ЗС РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

"Перекидання морських піхотинців з Каспію було проведене в рамках перевірки бойової готовності, оголошеної командувачем військами ПВО генерал-полковником Олександром Дворніковим", - сказали в прес-службі.

За твердженням ПВО ЗС РФ, морпіхи Каспійської флотилії перекинуті для тактичних занять на незнайомому для них полігоні Опук на чорноморському узбережжі в східній частині Кримського півострова.

"У польових умовах особовий склад підрозділу морської піхоти відпрацьовує завдання обладнання вогневих позицій, зміни районів зосередження, організації їх системи охорони та оборони", - повідомили в прес-службі.

Повідомляється, що з Криму підрозділи морської піхоти Каспійської флотилії будуть перекинуті на загальновійськовий полігон в Дагестан.

Теми: Крим окупація Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поклонська припустила, що квартиру в Донецьку їй "підкинули" 7 червня 2017, 22:58
У Криму розпочалися судові слухання у справі Умерова 7 червня 2017, 22:30
У Поклонської знайшли незареєстровану квартиру в окупованому Донецьку 7 червня 2017, 17:33
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На Луганщині бойовики намагались захопити позиції ЗСУ і зазнали втрат
День в АТО: 34 обстріли, у тому числі з "Граду", 2 загиблих, 11 поранених
Суд щодо стягнення 100 млн Насірова в бюджет продовжать у четвер
Іран звинувачує США і Саудівську Аравію у причетності до терактів в Тегерані
Усі новини
Заповідник

Пара витратила 26 років, щоб наново виростити тропічний ліс в Індії

Книга

Чому хороші люди роблять жахливі вчинки? Уривок з книжки "Ефект Люцифера"