Насосну станцію на Донбасі евакуюють після обстрілу
Насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через ранковий обстріл.
Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Twitter.
"О 7:30 внаслідок обстрілів було зупинено насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водогону. Проводиться евакуація персоналу", – повідомили у відомстві.
"Якщо обстріли триватимуть,без води можуть залишитися Червоноармійський, Волноваський, Добропольський райони і Маріуполь", – уточнили в МТОТ.
О 7.30 внаслідок обстрілів було зупинено насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водогону. Проводиться евакуація персоналу.— МТОТ (@mtot_gov_ua) June 8, 2017
Півд.-Донб.водогін зупинено.Якщо обстріли триватимуть,без води можуть залишитися Червоноарм., Волноваськ., Добропольський р-ни і Маріуполь— МТОТ (@mtot_gov_ua) June 8, 2017
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