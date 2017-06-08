Насосну станцію на Донбасі евакуюють після обстрілу

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Четвер, 8 червня 2017, 08:35

Насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через ранковий обстріл.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Twitter.

"О 7:30 внаслідок обстрілів було зупинено насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водогону. Проводиться евакуація персоналу", – повідомили у відомстві.

"Якщо обстріли триватимуть,без води можуть залишитися Червоноармійський, Волноваський, Добропольський райони і Маріуполь", – уточнили в МТОТ.

Теми: Донбас
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