Насосну станцію на Донбасі евакуюють після обстрілу

Насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через ранковий обстріл.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Twitter.

"О 7:30 внаслідок обстрілів було зупинено насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водогону. Проводиться евакуація персоналу", – повідомили у відомстві.

"Якщо обстріли триватимуть,без води можуть залишитися Червоноармійський, Волноваський, Добропольський райони і Маріуполь", – уточнили в МТОТ.

О 7.30 внаслідок обстрілів було зупинено насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водогону. Проводиться евакуація персоналу. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 8, 2017