Геращенко про Мінськ: Рухаємося зі "швидкістю" равлика

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Четвер, 8 червня 2017, 09:47

Робота гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі просувається дуже повільно.

Про це повідомляє 8 червня представник України в ТКГ перший віце-спікер Ірина Геращенко.

"Мінськ. Рухаємося зі "швидкістю" равлика і черепахи. Враження - що поспішає і підштовхує тільки Україна, всі інші зацікавлені в процесі заради процесу, їм подобається рух поні по колу", – пише вона у Facebook.

Геращенко зазначає, що російська сторона продовжує блокувати процес обміну заручниками:

"Комусь нікого поки що не хочеться звільняти, не надійшли команди з Москви, то треба вигадувати заковики і ходити по колу, для декого це просто хороша робота - попереливати з пустого в порожнє двічі на місяць і поїхати собі в європейське додому - й серце не болить ... І це найбільше пригнічує".

Водночас Геращенко подякувала за зусилля українському омбудсману Валерії Лутковській, яка приєдналася до процесу та зазначила, що робота гуманітарної підгрупи триває.

"Тим не менше, ми рухаємося, до роботи Мінськоі гуманітарної групи, де також працюють експерти СБУ і В. Медведчук, за нашої ініціативи активно і конструктивно долучилася омбудсмен В. Лутковська, за що їй дякуємо".

"Разом шукаємо механізми пришвидшення звільнення. Сподіваюся на те, що нам вдасться. Більше деталей сьогодні не буде", – резюмує віце-спікер.

Українська правда

Теми: Мінські угоди заручники
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