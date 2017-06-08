Рада зробила пріоритетом для України вступ до НАТО

6475 переглядів
0
Четвер, 8 червня 2017, 10:35

Верховна Рада підтримала законопроект №6470, який закріпляє зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО.

За відповідне рішення на засіданні в четвер проголосували 276 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою, новий закон вносить необхідні для вступу в Альянс зміни до законів України "Про засади внутрішньої і зовнішньої  політики" і "Про основи національної безпеки України".

За словами авторів законопроекту, прийняття цього закону сприятиме розширенню та поглибленню співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору, зміцненню національної безпеки країни, а також матиме наслідком гарантію її суверенітету і територіальної цілісності.

"Агресія Російської Федерації проти України, анексія частини української території поставила перед Українською державою невідкладне завдання щодо реального забезпечення національної безпеки країни", - пояснили вони необхідність такого кроку України.

Депутати-ініціатори підкреслюють, що про необхідність вступу країни до НАТО свідчить досвід низки держав-сусідів України, для яких таке єднання стало "найефективнішим інструментом забезпечення безпеки, збереження територіальної цілісності і суверенітету".

Як відомо, президент України Петро Порошенко має намір провести в країні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна Рада законодавство НАТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроект про КС 8 червня 2017, 10:30
Законопроекти щодо медреформи не підтримав комітет охорони здоров'я 8 червня 2017, 06:47
Комітет Ради не зміг вирішити, як обирати аудитора НАБУ 7 червня 2017, 18:04
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В районі Мар'їнки йдуть бої, евакуація поки неможлива – ОДА
Рада зробила пріоритетом для України вступ до НАТО
Посольство США продовжує працювати попри вибух
На території посольства США у Києві стався вибух
Усі новини
Що готувати у червні

Рецепти страв з сезонних продуктів

Мiсця i речi

Нові заклади Одеси, які варто відвідати цього літа