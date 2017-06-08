Рада зробила пріоритетом для України вступ до НАТО

Верховна Рада підтримала законопроект №6470, який закріпляє зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО.

За відповідне рішення на засіданні в четвер проголосували 276 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою, новий закон вносить необхідні для вступу в Альянс зміни до законів України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" і "Про основи національної безпеки України".

За словами авторів законопроекту, прийняття цього закону сприятиме розширенню та поглибленню співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору, зміцненню національної безпеки країни, а також матиме наслідком гарантію її суверенітету і територіальної цілісності.

"Агресія Російської Федерації проти України, анексія частини української території поставила перед Українською державою невідкладне завдання щодо реального забезпечення національної безпеки країни", - пояснили вони необхідність такого кроку України.

Депутати-ініціатори підкреслюють, що про необхідність вступу країни до НАТО свідчить досвід низки держав-сусідів України, для яких таке єднання стало "найефективнішим інструментом забезпечення безпеки, збереження територіальної цілісності і суверенітету".

Як відомо, президент України Петро Порошенко має намір провести в країні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.

Євген Кізілов, УП