Дві фільтрувальні станції Донбасу без води, Маріуполь підживлюють
Через зупинку насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону після обстрілу припинено подачу води з каналу Сіверський Донець – Донбас на 4 фільтрувальних станції.
Про це повідомило КП "Вода Донбасу" вранці 8 червня.
Припинено подачу води на:
- Червоноармійську фільтрувальну станцію (водопостачання міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровск, Селідове, Українськ; селищ міського типу Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Новодонецьке, Святогорівка, Гострий, Цукурине; сіл Александрополь, Ганнівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орловка, Ласточкіно, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка);
- Великоанадольську станцію (водопостачання міст Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар; смт Новотроїцьке, сіл Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє і Ясна);
- Маріупольські станції №1 та №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).
"На Маріупольські фільтрувальні станції вода буде подаватися зі Старокримського водосховища", – повідомило підприємство.
"Повністю припинено подачу води на Червоноармійську та Великоанадольську фільтрувальні станції, адже ці фільтрувальні не мають резервного джерела водопостачання", – додали у "Воді Донбасу".
Як відомо, вранці 8 червня після обстрілу насосна станція першого підйому Південнодонбаського водогону зупинилася, її співробітників евакуювали.
Олена Рощенко, УП
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