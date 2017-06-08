Посольство США у Києві не вважає вибух у себе терактом

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Четвер, 8 червня 2017, 12:20

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні не вважає терактом вибух, який стався в ніч на 8 червня на території дипломатичної установи у Києві.

Про це йдеться у заяві посольства, розміщеній у Facebook.

"Ми можемо підтвердити, що стався безпековий інцидент із застосуванням невеликого запального пристрою незабаром після опівночі 8 червня на території посольства" – сказано в ній.

"Майно посольства не пошкоджено. Ніхто не постраждав. Усі операції посольства тривають у звичному режимі", – зазначає посольство США.

"На даний момент ми не вважаємо цей інцидент терористичним актом", – заявили у дипустанові.

Посольство запевнило, що тісно співпрацює з українськими партнерами, розслідування триває.

Як відомо, у ніч на 8 червня у Києві на території посольства США стався вибух без жертв: хтось кинув вибуховий пристрій.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

До розслідування вибуху на території посольства США долучилася Служба безпеки України.

Міністерство закордонних справ України засудило це як теракт і повиідомло, що вживаються додаткові заходи для забезпечення безпеки дипустанови.

Олена Рощенко, УП

Теми: США Київ тероризм
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