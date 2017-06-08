Посольство Британії заперечує твердження Насірова

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Четвер, 8 червня 2017, 13:27

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф підтвердила, що інформацію про британський паспорт відстороненого глави ДФС Романа Насірова передана Національному антикорупційному бюро.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

"Посольство ВБ підтверджує направлення листа НАБУ від 06.03.2017 та подальшої інформації, наданої Паспортною службою ВБ українській стороні", - написала Гоф.

Як повідомлялося, у четвер, 8 червня, Солом'янський райсуд Києва відмовився стягнути 100 мільйонів гривень в дохід держави з тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова через те, що за клопотанням НАБУ та САП Насіров не здав британський паспорт, порушивши умови застави.

Насіров назвав докази надані обвинуваченням про британський паспорт фальсифікацією.

В середу, 7 червня, прокурор САП Роман Симків на розгляді Солом'янського районного суду Києва заявив, що відсторонений глава ДФС Роман Насіров не здав ще один український закордонний паспорт.

Захист відстороненого глави ДФС у середу, 7 червня, на розгляді Солом'янського районного суду Києва заявив, що Насіров не здав паспорт, тому що в ньому закінчились сторінки.

Насіров попросив детективів НАБУ повернути йому закордонний паспорт для поїзди на лікування у США.

30 травня детективи НАБУ відмовили Насірову.

"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ.

Детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Теми: Насіров Велика Британія
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IP: 82.145.221.---Didusь08.06.2017 14:32
порошенко нікого не посадить (суди, прокуратура його). Посадити насірова, мартиненка, онищенка, бойка, ахметова — все одно що садити себе-коханого-чуколядного. Розірвати кругову поруку провладних сил — це втрата всіх перспектив маштабної корупції та обкрадання громадян. Так що таке "по-новому", запитаєте ви?..
Це ті самі схеми, що і при януковичу, обгорнуту в блискучу обгортку важкої, "невиправної", вічної ситуації на Сході, демонстративні, гучні затримання недоолігархів з синхронним показом цього дійства, цирку на всіх провладних та афільованих каналах. Не тішти себе ілюзією, що ця картинка для громадян. Це — для Заходу, щоб підтримувати імідж "революціонера" та продажі абсолютно неконкурентних товарів.
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