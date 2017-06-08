Екс-директор "Міранди" вийшов під заставу – "знайомий поміг"

Колишній директор компанії-розробника програмного забезпечення системи електронного декларування "Міранда" Юрій Новіков вніс встановлений судом заставу в розмірі 934 тисячі гривень.



Про це сам Новіков повідомив "Українським новинам".



"Знайомий перейнявся і допоміг із заставою", – сказав він.



Прізвище знайомого Новіков не назвав.



За його словами, заставу було внесено 6 липня.



При цьому до 15 липня екс-директору "Міранди" заборонено залишати територію Київської області.



Новіков подав апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду.

Як відомо, 30 травня слідче управління Державної фіскальної служби у Київській області провело обшуки в офісі компанії "Міранда", яка розробляла ПО для системи електронного декларування, а також і в помешканні екс-власника компанії Юрія Новікова.

У ДФС заявляли, що обшуки на підприємстві "Міранда" пов’язані зі справою про ухиляння від сплати податків.