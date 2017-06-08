Кабмін подумає про долю Балчуна після його звіту

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Четвер, 8 червня 2017, 14:49

Кабінет міністрів розгляне питання про продовження контракту з генеральним директором ПАТ "Укрзалізниця" Войцехом Балчуном після його звіту.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив журналістам, передають "Українські новини".

"Контракт (із Балчуном) завершився – і питання про його продовження чи непродовження буде, лише коли буде звіт", – сказав він.

Прем'єр сподівається, що цей звіт буде надано уряду найближчим часом.

Як відомо, контракт із Балчуном завершився 5 червня. Він готовий був продовжити роботу в якості голови "Укрзалізниці".

Міністр інфраструктури Володимир Омелян наполягає на відставці Балчуна і готовий запропонувати 3 кандидатури на цю посаду.

Він також збирається особисто контролювати питання причетності голови комітету з питань транспорту Ярослава Дубневича (БПП) та його брата до корупції в "Укрзалізниці".

Теми: Укрзалізниця кадри
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