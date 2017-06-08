Бойовики знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки: поранено жінку

Незаконні збройні формування ОРДО знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки Донецької області, в результаті чого поранення отримала жінка.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК, інформує прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що 8-го червня, близько 13.00 під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки, під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали населеного пункту.

Внаслідок обстрілу було поранено 50-річну жінку. Постраждалу доправили до Курахівської лікарні з діагнозом: осколкове поранення стегна. Її стан лікарі характеризують, як задовільний.

На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК. Подробиці події уточнюються.

Українська сторона засудила дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.

"Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", – резюмують в СЦКК.

Українська правда